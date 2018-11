Alatyylisiä juttuja suoltanut kokki vainosi työtoveriaan kuukausikaupalla uimahallin kahviossa Helsingissä – Esimies: Selvittäkää välinne baarissa

Kaupunki

joutui kestämään työtoverinsa seksuaalissävytteisiä huomautuksia viisi kuukautta helsinkiläisen uimahallin kahviossa.Nainen joutui lopulta sanoutumaan irti, koska työnantaja ei kyennyt ratkaisemaan ongelmaa. Esimies kehotti ensin naista setvimään välit vainoajansa kanssa baarissa.Kun nainen kieltäytyi, esimies puhutteli miestä.Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kolmikymppisen miehen sakkoihin vainoamisesta. Tuomio on julistettu keskiviikkona, mutta oikeuskäsittelyn kohteena oli ajanjakso vuosien 2015 ja 2016 taitteessa.Sakkoihin tuomittu mies on sittemmin vaihtanut työpaikkaa. Tuomio ei vielä ole lainvoimainen.kuvaili oikeudessa, miten mies oli yhteisten työvuorojen aikoina ladellut seksuaalissävytteisiä kommentteja koko ajan. Mies sai lausahduksiinsa inspiraatiota sen perusteella, miltä nainen näytti.Jos nainen oli surullinen tai huonolla tuulella, hän oli selvästi puutteessa. Jos nainen oli hyvällä tuulella, seksuaalissävytteinen kommentti tuli silti. Mies kommentoi naisen mukaan myös Yrjönkadun uimahallin asiakkaita samalla tavalla.Mies myös järjesteli naisen omia ruoka-annoksia sukuelimen muotoon.oli kokenut alatyylisten kommenttien vyöryn yhä ahdistavampana. Hän oli kehottanut miestä lopettamaan, mutta koki miehen vain yltyvän vastalauseista.Mies lähetti hänelle pornografista aineistoa puhelimitse, mutta nainen poisti ne puhelimestaan ja blokkasi miehen kokonaan yhteystiedoista.Esimiehelle tehty valitus ei tuottanut tulosta. Nainen oli lopulta sanonut, että hänen täytyy erota, jos tilanne työpaikalla ei muutu.Esimies oli ehdottanut, että heidän kannattaisi mennä baariin ja sopia asiansa siellä. Kun nainen ei tähän suostunut, esimies oli puhunut miehelle. Tämän käytös muuttui naisen mukaan hillitymmäksi, mutta säilyi epäkohteliaana.kuultu mies kiisti naisen syytteet vainoamisesta. Hän oli oman käsityksensä mukaan ollut hyvissä väleissä naisen kanssa.Mies ei suoranaisesti kiistänyt alatyylisiä ilmauksia, mutta tulkitsi ne ”ronskiksi keittiöhuumoriksi”.Oikeudessa molempien työntekijöiden esimies todisti miehen käyttäytyneen ajoittain sopimattomasti. Hän myös vahvisti naisen tehneen valituksen miehen käytöksestä.Esimiehen mukaan mies oli lopettanut häiritsevän käytöksensä. Esimies arvelee, että näiden kahden henkilökemia oli tässä vaiheessa jo niin pilalla, ettei se enää parantunut, vaikkei mitään pahempaa tapahtunut.ystävätär todisti oikeudessa, että myös hän joutui härskien puheiden kohteeksi. Hän oli tehnyt yhden vuoron uimahallissa samaan aikaan, kun nainen ja mies olivat töissä.Ystävättären mukaan mies oli heti keksinyt, että naisilla oli lesbosuhde. Puhetta tästä aiheesta riitti koko päiväksi. Todistajan mukaan miehen käytös oli niin järkyttävää, että se jäi mieleen.Ystävän mukaan nainen putosi taloudellisesti tyhjän päälle irtisanoutumisen jälkeen. Kahvila oli naisen ainoa työpaikka. Irtisanoutumisen vuoksi Kela velkoi häneltä 2 000 euron summan takaisin.tuomitsi miehen 30 päiväsakon tuomioon vainoamisesta. Vaikka mies kiisti teon, oikeuden mukaan sekä naisen että todistajien kertomukset olivat vakuuttavia.Oikeuden perustelujen mukaan miehen on täytynyt ymmärtää viimeistään esimiehen puuttumisesta, että nainen koki hänen kommenttinsa vastenmielisinä. Riettaat kommentit olivat työn suorittamisen kannalta tarpeettomia, nöyryyttäviä ja naista kiusaavia.Oikeuden mukaan naisella oli oikeus omaan yksityiselämään ja rauhaan saada hoitaa työtehtävänsä työkavereiden häiritsemättä eikä hänellä ollut velvollisuutta alistua keskustelemaan miehen kanssa seksielämästään tai alistua seksististen kommenttien kohteeksi.