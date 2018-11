Tänään satamassa parveilevat poliisi- ja paloautot eivät ole tositoimissa – Torstaina harjoitellaan Tallinnan-laivalla sattuvaa suuronnettomuutta varten

Kaupunki

Tänään satamassa parveilevat poliisi- ja paloautot eivät ole tositoimissa – Torstaina harjoitellaan Tallinnan-

Helsingin

pelastuslaitos harjoittelee suuronnettomuutta varten torstaina iltapäivällä Eteläsataman alueella.Harjoituksessa varaudutaan tilanteeseen, jossa Silja Serenade -laivaa lastatessa on päässyt leviämään vaarallista kemikaalia ja laivan työntekijät ovat vaarassa. Sataman alueella on siksi paljon pelastus-, poliisi- ja sotilasajoneuvoja.Harjoitus järjestetään kello 13–15. Sen ei pitäisi vaikuttaa liikenteeseen eikä harjoituksessa käytetä merkkisavua, normaalista poikkeavia äänimerkkejä tai valosignaaleja.Pelastustoimen hälytystehtävien joukossa harjoitus sen sijaan näkyy, vaikka kyseessä on harjoitus.