Espoon velka kasvaa ensi vuonna lähes 4 miljardiin euroon – ”Kasvaminen on kallista”, sanoo kaupunginjohtaja budjetista

Kaupunki

Espoon velka kasvaa ensi vuonna lähes 4 miljardiin euroon – ”Kasvaminen on kallista”, sanoo kaupunginjohtaja b

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Verotulot

Sen sijaan

Mäkelän

Jos Espoon