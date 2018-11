Kaupunki

Vantaa varautuu uuteen englanninkieliseen lukiolinjaan

Vantaa

Vantaa

suunnittelee aloittavansa uuden englanninkielisen lukiolinjan vuoden 2020 syksyllä.Tavoitteena on, että lukio-opetukseen valittaisiin 30 opiskelijaa vuosittain siten, että vuoden 2022 lukiolaisia olisi 90.Vantaa ei voi omatoimisesti perustaa englanninkielistä lukiota, vaan se on haettava opetus- ja kulttuuriministeriöltä muutosta nykyiseen järjestämislupaansa. Englanninkielinen lukio-opetus on osa maan hallituksen lukiouudistusta.Vantaan Tikkurilan lukiossa on englanninkielistä opetusta kansainvälisen IB-tutkinnon yhteydessä. Tikkurilan lukion runsaasta tuhannesta opiskelijasta 90 tavoittelee IB-tutkintoa.Tikkurilan IB-opetuksen 30 aloituspaikalle on vuosittain hakijoita lähes kaksinkertainen määrä. Yli kolmasosa opiskelijoista tulee muualta kuin Vantaalta.on vähitellen lisännyt englanninkielistä opetusta peruskouluissa siten, että mahdolliseen englanninkieliseen lukio-opetukseen on yhä enemmän hakijoita.Vantaa on kouluverkkouudistuksen yhteydessä kaavaillut uuden kansainvälisen lukion perustamista mahdollisesti Aviapolikseen.Vantaan opetuslautakunta käsittelee englanninkielistä lukio-opetusta ensi viikolla.