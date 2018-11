Ihminen kuoli jäätyään junan alle perjantaiaamuna Helsingin Oulunkylässä – Junavuoroja peruttu, liikenteessä viivästyksiä

Kaupunki

Oulunkylän rautatieaseman läheisyydessä on sattunut varhain perjantaina onnettomuus, jossa henkilö kuoli jäätyään junan alle, Helsingin poliisista kerrotaan.Poliisin tiedottajan mukaan tapausta käsitellään kuolemansyyn selvittämisenä. Poliisin tietoon asia tuli kello 4.40 perjantaiaamuna.Poliisi tai pelastuslaitos eivät kerro asiasta enempää tässä vaiheessa. Esimerkiksi kuolleen henkilön sukupuolta ei vielä kerrota julkisuuteen.mukaan ainakin kahdeksan junavuoroa on jouduttu perumaan onnettomuuden jälkiseuraamusten vuoksi. Kello 6.10 aamulla kerrotaan, että liikenne on yhä jonkin verran myöhässä, VR:n tiedotuksesta kerrotaan.”Myöhässä on kymmenkunta junaa. Tällä on ollut ihan merkittäviä muutoksia lähiliikenteeseen”, VR:n tiedottaja kertoo.