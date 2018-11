Kaupunki

Poliisi kehottaa tarkistamaan, onko autosta viety omaisuutta Helsingin Alppilassa

Poliisi

kehotti sunnuntaina tarkistamaan, onko omasta autosta viety omaisuutta. Kehotus koskee ennen kaikkea Helsingin Alppilan alueen autoja.Poliisi on pidättänyt miehen, jonka kuljettamasta autosta on takavarikoitu autoista vietyä omaisuutta. Pidätettyä epäillään useista varkauksista.”Epäillyt varkaudet ovat tapahtuneet Alppilassa Aleksis Kiven kadun loppupäässä”, poliisi kertoo tiedotteessaan.Jos autonomistaja huomaa, että autoon on murtauduttu, poliisi kehottaa tekemään rikosilmoituksen Pasilan poliisiasemalle. Osoitteessa Pasilanraitio 13 Pasilan palvelupäivystys on auki joka päivä kello 8–16.