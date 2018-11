Pyöräilyväylä Baanan yläpuolelle halutaan rakentaa taloja ja puistoa – Rakennusliike SRV siirtäisi autot pois Pohjoisen Rautatiekadun alkupäästä

Kaupunki

Pyöräilyväylä Baanan yläpuolelle halutaan rakentaa taloja ja puistoa – Rakennusliike SRV siirtäisi autot pois

Pyöräilijöiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kävelyalueiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SRV:lle