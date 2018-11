Kaupunki

Tikkurila rakennetaan uusiksi – Harva asukas näyttäisi jäävän kaipaamaan betonikuutioita

Tihkusateisena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Runsaan

Kävelykatu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tikkuraitin

Kumpikaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Tikkurilassa

Tikkurilan