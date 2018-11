Kasvain esti Annukka-kissaa avaamasta suutaan, eläin teki nälkäkuolemaa kuukausia Vantaalla – Oikeus: pariskunnalle rikostuomio ja eläintenpitokielto

Kaupunki

Kasvain esti Annukka-kissaa avaamasta suutaan, eläin teki nälkäkuolemaa kuukausia Vantaalla – Oikeus: pariskun

Kuoliaaksi

Annukka-kissan

Hovioikeudessa uutena

Kissan omistanut

Syytteet aiemmin

Vantaalla nälkiintyneen kissan omistajat tuomittiin tiistaina Helsingin hovioikeudessa eläinsuojelurikoksesta. Pariskunta määrättiin lisäksi kahdeksi vuodeksi kaikkia eläimiä koskevaan eläintenpitokieltoon. Lisäksi molemmille tuomittiin 50 päiväsakkoa.Kissan kuolemaan johtaneita vaiheita käsiteltiin hovioikeudessa syyttäjän vaatimuksesta. Syyttäjä oli tyytymätön Vantaan käräjäoikeuden aiempaan tuomioon, jossa kissanomistajien rikossyytteet hylättiin.Syyttäjä katsoi, että kissanomistajat aiheuttivat laiminlyönneillään lemmikin kuoleman.”Eläinlääkäri oli joutunut lopettamaan vastaajien Annukka-nimisen kissan, koska se oli ollut pahasti nälkiintynyt ja kuivunut. Kissalla oli ollut suussa suuri kasvain eikä se sen vuoksi ollut voinut pitkään aikaan avata suutaan eikä saada ravintoa”, syyttäjä kirjoittaa hovioikeuteen toimittamassaan valituksessa.”Kissalle oli aiheutunut pitkittynyttä ja voimakasta kärsimystä. Vastaajat on määrättävä yleiseen, kaikkia eläinlajeja koskevaan eläintenpitokieltoon”, syyttäjä vaati.kohtalo päätyi poliisin tutkittavaksi sen jälkeen, kun omistajat olivat toimittaneet sen eläinlääkäriin Vantaalla maaliskuussa 2017. Kissa oli niin huonossa kunnossa, että se piti lopettaa samana päivänä.Omistajat kertoivat havainneensa kissan alkaneen laihtua reippaasti vuodenvaihteen 2016–2017 tienoilla. Heidän mukaansa se kuitenkin käyttäytyi normaalisti sekä söi ja joi loppuun asti.Omistajat kertoivat arvelleensa kissan tilan muuttumisen saaneen alkunsa stressistä.todistajana kuultu, kissalle patologisanatomisen tutkimuksen tehnyt elintarviketurvallisuusvirasto Eviran erikoistutkija kertoi kuitenkin kissan kärsineen kasvaimesta, joka aiheutti kipua ja esti suun aukeamisen.Erikoistutkijan mukaan kissan normaalipaino olisi ollut noin kolme kiloa, mutta kuollessaan se oli vain noin 1,6-kiloinen. Sillä ei ollut enää ollenkaan lihaksia tai rasvavarastoja.Tutkija arvioi kissan kuivumisen ja nälkiintymisen kestäneen ainakin pari kuukautta. Kokonaan ravinnotta se oli ollut ainakin pari päivää, sillä ruoansulatuskanava oli täysin tyhjä.Kasvaimen olisi tutkijan mukaan voinut havaita koskettamalla. Toinen kissan omistajista kertoikin poliisille esitutkinnassa havainneensa muutoksen kissan päässä, mutta hoitoon sitä ei kuitenkaan toimitettu.”Näiden seikkojen ja kissan laihuuden perusteella se olisi tullut toimittaa saamaan asianmukaista hoitoa”, Helsingin hovioikeus katsoo.pariskunta syyllistyi hovioikeuden mukaan eläinsuojelurikokseen, josta heitä rangaistiin päiväsakoilla. Pidempikestoinen rangaistus on kahden vuoden eläintenpitokielto, joka koskee kaikkia eläimiä.Pariskunnalla oli Annukka-kissan lisäksi hevosia ja muita kissoja. Hovioikeuden päätöksellä he saavat kyllä jatkossakin omistaa kyseiset eläimet, mutta eivät pitää, hoitaa tai muutoin vastata niiden hyvinvoinnista eläintenpitokiellon aikana.Omistajien on siis käytännössä järjestettävä sijaiskoti tai -kodit muille eläimilleen.hylännyt Vantaan käräjäoikeus piti omistajien toiminnan kritisointia jälkiviisautena.”Jälkiviisaana on toki helppo sanoa, että kissa olisi pitänyt viedä hoitoon aikaisemmin, mutta syyttäjä ei ole edes yksilöinyt ajankohtaa, joka hänen mielestä on ollut se ratkaiseva.”