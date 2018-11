Näin kesytät ”viherpiipertäjän”: Kerava otti kaupunkiaktivisti Anna Evilän palkkalistoilleen ja ideointi rajoittui heti

Kaupunki

Näin kesytät ”viherpiipertäjän”: Kerava otti kaupunkiaktivisti Anna Evilän palkkalistoilleen ja ideointi rajoi

Voisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pestin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskus

Kaupunkiaktivistina

Tulevaisuuden

Pian