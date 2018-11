Kaupunki

Huikea valaistus sai espoolaiset hämmästymään – ”Näyttää aivan, kuin ufo olisi laskeutunut alueelle”

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Räisänen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iltavalaistus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy