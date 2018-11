Kaupunki

Tikkurilan aseman alitse halutaan rakentaa pitkä raitiotietunneli

Vantaa

Vantaan

Suunnitteluun

varautuu rakentamaan pitkän tunnelin pääradan ali uutta pikaraitiotie­yhteyttä varten. Uusi pikaraitiotie Mellunkylästä Hakunilan ja Tikkurilan kautta Aviapolikseen kulkisi omassa tunnelissaan Tikkurilan aseman alla.Tunneli ulottuisi radan itäpuolelta Jokiniemestä aina Kielotielle saakka. Kielotiellä ratikan reitti kulkisi etelään ja sitten pitkin Tikkurilantietä kohti Aviapolista.Vantaan pikaraitiotie on vasta yleissuunnitteluvaiheessa, jossa yritetään etsiä raideyhteydelle parasta linjausta. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden kuluttua.Vantaa on varautunut rakentamaan 20 kilometrin pikaraitioyhteyttä aikaisintaan vuonna 2025, jolloin se olisi käytössä 2030-luvulla.tekninen lautakunta valitsi Tikkurilan alueen neljästä eri linjausvaihtoehdosta uuden tunnelin, koska se antaa mahdollisuuden rakentaa vaihtopysäkin pääradan alle. Samalla raitiolinjaus tulee aivan Tikkurilan ytimeen toisin kuin pohjoinen Valkoisenlähteen tien reitti tai eteläinen Ratatien reitti.Ratikka kulkee tässä vaihtoehdossa Tikkurilan halki noin neljässä minuutissa.Tikkurilan aseman kohdalle sijoittuva tunneli on kuitenkin kallis. Alustavissa konsulttiarvioissa se nostaisi pikaraitiotien rakennuskustannukset Tikkurilassa noin 62 miljoonaan euroon.ja rakentamiseen liittyvien riskien vuoksi tekninen lautakunta esittää varavaihtoehdoksi myös Valkoisenlähteentien reittiä. Pääradan alitus on aikanaan rakennettu Valkoisenlähteentielle siten, että se mahdollistaa ratikkareitin rakentamisen.Valkoisenlähteentien linjaus oli tutkituista vaihtoehdoista halvin eli 37 miljoonaa euroa. Se kuitenkin hidastaisi vaihtoa junasta ratikkaan, koska pysäkit Valkoisenlähteentiellä ja Kielotiellä jäisivät varsin kauas Tikkurilan asemasta.Tutkittavina olivat myös Ratatien ja Unikkotien vaihtoehdot, jotka molemmat edellyttäisivät pääradan alittavaa tunnelia. Niiden kustannukset olivat runsaat 40 miljoonaa euroa.