Oulunkylän koulun romahtanut katto: Katon nauloilla kiinnittänyt firma on rakentanut myös Kiasmaa, Kampin keskusta ja Vantaan jättikoulua

Oulunkylän koulun romahtanut katto: Katon nauloilla kiinnittänyt firma on rakentanut myös Kiasmaa, Kampin kesk

ala-asteen kaikkien 12 koululuokkien kattorakenteet joudutaan vahvistamaan. Syynä on reilu viikko sitten romahtanut yhden luokan katto. Tähän asti tiedetään, että katon vasta valmistuneessa remontissa oli käytetty ruuvien sijasta sileitä nauloja, mikä on ilmiselvä virhe.”En voi ymmärtää sitä. Sille ei ole löytynyt selitystä”, yksikön päällikkö Sakari Heikkinen https://www.hs.fi/haku/?query=sakari+heikkinen Helsingin kaupunkiympäristön rakennuttamispalveluista vastaa kysymykseen, miksi näin on tehty.”Siinä on täytynyt olla taustalla jokin virhe urakoitsijan tiedonkulussa.”on saanut vastuulleen tutkia, miksi Oulunkylän ala-asteen katto romahti, ovatko muiden luokkien katot remontoitu romahduskaton kanssa samalla tavalla, ja ovatko nekin vaarassa romahtaa.”Emme ole vielä avanneet muiden luokkahuoneiden kattoja. Oletus kuitenkin on, että ne on tehty samalla tavalla”, hän kertoo.Heikkisen mukaan kattolevyjen naulakiinnitys on pettänyt, ja levyt ovat irronneet kattotuoleista eli koulun vanhoista liimapuurakenteista. Levyjen kanssa alas ovat tulleet ääneneristyslevyt.”Kaikkien koulun 12 luokan katoista avataan näytteeksi osia, ja sen jälkeen rakenteet vahvistetaan”, Heikkinen kertoo.Oulunkylän ala-asteen remontti valmistui pari vuotta sitten. Samoihin aikoihin korjausrakentamisen urakoinut Näätätien Rakennuspalvelu teki konkurssin. Yhtiö oli aiemmalta nimeltään Kenno-Rakenne, ja nimenmuutos tehtiin juuri ennen konkurssia. Asiasta kertoi muun muassa Rakennuslehti https://www.rakennuslehti.fi/2017/09/naatitien-rakennuspalvelu-aikaisempi-kenno-rakenne-on-asetettu-konkurssiin/ syksyllä 2017.Heikkisen mukaan kyse on käytännössä samasta firmasta ja samoista tekijöistä: ”Täysin sama porukka”, hän toteaa.eli nykyiseltä nimeltään Näätätien Rakennuspalvelu ei ole mikään ihan pikkutekijä korjausrakentamisen alalla. Viime vuosina sillä on ollut paljon eri kohteita muun muassa Helsingin ydinkeskustassa.Korjausrakentamisen kohteita on ollut muun muassa Nykytaiteenmuseo Kiasmassa, Kampin Keskuksessa, Ylen Sosiaalitalossa . . . Viimeisimpänä on valmistunut yhtiön korjausurakka Martinlaaksossa: Hämeenkylän koulun väistötilat Sanomalassa konkurssivuonna 2017.

Se kohde varmaankin pitää nyt ensimmäisenä tarkistaa?