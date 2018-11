Bussikuski syytti työnantajaansa rasistisesta syrjinnästä – Pahoinpiteli itse esimiehensä ja haukkui tätä yhtiön mukaan ”alempaan kastiin kuuluvaksi apinaksi”

Kaupunki

Bussikuski syytti työnantajaansa rasistisesta syrjinnästä – Pahoinpiteli itse esimiehensä ja haukkui tätä yhti

suurimpiin bussiyhtiöihin kuuluva Pohjolan liikenne on joutunut rasismisyytöksiä sisältävän oikeuskiistan päänäyttämöksi.Syytteet koskevat Pohjolan liikenteen tytäryhtiötä Pohjolan kaupunkiliikennettä.Yhtiössä tammikuun 2011 ja huhtikuun 2016 välisenä aikana linja-autonkuljettajana toiminut mies syyttää yhtiötä muun muassa työsyrjinnästä sekä työsuhteen laittomasta päättämisestä.irtisanottiin yhtiöstä huhtikuussa 2016, selviää Helsingin käräjäoikeuden tuomiosta. Työantajan mukaan potkut annettiin miehen väkivaltaisuuden takia.”Kantaja on pahoinpidellyt [liikenne-esimiestä] työpaikalla 14.4.2016 päällä puskemalla, lyömällä ja potkimalla. Paikalle hälytetyt poliisit ovat vieneet kantajan mennessään ja pitäneet säilössä yön yli”, perustelee Pohjolan kaupunkiliikenne irtisanomista käräjäoikeuden tuomion mukaan.”[Esimiehellä] on todettu pahoinpitelyn seurauksena saatu yläleuan ja/tai poskiluun murtuma, jonka vuoksi hän on joutunut lähes neljäksi viikoksi sairaslomalle.”Yhtiön mukaan irtisanottu kuljettaja oli myös aiemmin sanonut samaiselle esimiehelle, ettei kunnioita häntä esimiehenä, ”koska tämä tulee kehitysmaasta ja on ’alempaa kastia’.” Yhtiön mukaan irtisanottu mies on myös haukkunut kyseistä esimiestä ”apinaksi”. Tapahtumat sattuivat lokakuussa 2014. Mies sai niistä varoituksen.on irtisanomiseen johtaneista tapahtumista erilainen kuva. Miehen asianajajan mielestä kuljettaja ei ole syyllistynyt huhtikuussa 2016 ”tahalliseen väkivallantekoon esimiestään kohtaan”.”Kun kantaja on toimittanut sairauslomatodistusta yhtiölle, on häntä vastaan kävellyt ja kantajan liikkumista estämään pyrkinyt työnantajan edustaja törmännyt hänen. Mitään pahoinpitelyä tai muuta väkivallantekoa joka oikeuttaisi työsuhteen purkamiseen ei ole tapahtunut”, asianaja kirjoittaa käräjäoikeuden tuomiossa.”Esitetyt lääkärintodistukset eivät osoita että, kantaja olisi syyllistynyt tahalliseen väkivallantekoon.”Asianajaja arvioi käräjäoikeuden tuomion mukaan irtisanomisen johtuneen irtisanotun kuljettajan luottamusmiesasemasta.”Kantaja on toiminut luottamusmiehen tehtävässään äänekkäästi ja aktiivisesti sekä tuonut esille epäkohtia yhtiön toiminnassa. Tämä on varmasti aiheuttanut esimiehille negatiivisia ajatuksia koskien kantajaa henkilökohtaisesti”, asianajaja kirjoittaa.”Kantaja on valittu kaksi kertaa luottamusmieheksi yhtiössä. Tämä jo osaltaan kuvastaa sitä, että yhtiön työntekijät ovat pitäneet kantajan toimintaa aktiivisena ja heidän etujensa mukaisena. Jos kantaja olisi vastaajan kuvaamalla tavalla väkivaltainen ja aggressiivinen, lienee selvää, ettei häntä olisi uudelleen valittu luottamusmieheksi.Asianajaja myös sanoo, että kuljettajaa on syrjitty Pohjolan kaupunkiliikenteessä tämän ihonvärin, kansallisuuden, poliittisen aktiivisuuden sekä terveydentilan vuoksi.”Kantaja on joutunut syrjintää kokiessaan olemaan sekä sairaslomalla että tekemään asiassa tutkintapyyntöjä poliisille. Syrjintä on aiheuttanut hänelle merkittäviä sairaslomajaksoja (unettomuutta). Se on myös omiaan vaikeuttamaan hänen vastaista työllistymistä.”ristiriitaiselta? Sitä tapaus on myös oikeuden näkökulmasta. Hovioikeus päätti torstaina, että kuljettajan ja tämän asianajajan esittämät perustelut syrjinnästä ovat puutteellisia.”Hovioikeus katsoo, että pelkkä väite tai epäily syrjinnästä, jota ei perusteta tosiseikkojen esittämiseen, ei ole riittävä kanteen sisällöksi”, oikeuden ratkaisussa todettiin.Tuomio ei ole kuitenkaan vielä lainvoimainen, sillä kuljettaja voi valittaa tuomiosta korkeimpaan oikeuteen. Valitusaikaa on tammikuun alkuun saakka.Pahoinpitelyasiaan oikeus otti kantaa jo aiemmin. Käräjäoikeus tuomitsi irtisanotun kuljettajan pahoinpitelystä kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen lokakuussa 2017.Oikeuden päätöksen mukaan kuljettaja puski entistä esimiestään päähän. Tämän jälkeen mies potki maassa makaavaa esimiestä ainakin kahdesti keskivartaloon.Helsingin hovioikeus piti tuomion voimassa maaliskuussa antamassaan päätöksessä.