”Suuruudenhullu tohtori” sai päähänsä kitkeä muovipussit pois suomalaisesta pikkukaupungista – Ja nyt tavoite näyttää ihme kyllä toteutuvan

Kaupunki

”Suuruudenhullu tohtori” sai päähänsä kitkeä muovipussit pois suomalaisesta pikkukaupungista – Ja nyt tavoite

Roskapussi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hankkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi harhaluulo

Toinen yleinen

Kolmas harhaluulo

Muovipussittomuudesta