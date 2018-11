Rehtorit olivat kokouksessa Postitalossa, kun voimakas haju alkoi levitä rakennuksessa – ”Silmissä ja kurkussa tuntui”

Kaupunki

Rehtorit olivat kokouksessa Postitalossa, kun voimakas haju alkoi levitä rakennuksessa – ”Silmissä ja kurkussa

Vaarallisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rehtori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy