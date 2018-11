Tiesitkö? Ennen sairaalapäivystykseen lähtöä on Helsingin alueella nykyään soitettava päivystysnumeroon 116 117

Kaupunki

Tiesitkö? Ennen sairaalapäivystykseen lähtöä on Helsingin alueella nykyään soitettava päivystysnumeroon 116 11

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hätätapauksissa

kuin lähdet hakemaan apua Haartmanin, Malmin tai Peijaksen päivystyksistä, sinun pitää nyt soittaa numeroon 116 117.Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) tiedotti tällä viikolla, että se on ottanut käyttöön uuden Päivystysapu-puhelinpalvelun jo suurimmassa osassa Uuttamaata. Helsingin ja Vantaan lisäksi numeroa pitäisi käyttää, jos hakeutuu Porvoon tai Hyvinkään sairaaloiden päivystyksiin. 2019 palvelu laajenee koskemaan myös Jorvia ja koko loppua Uuttamaata.Vantaalla numerosta muistutetaan tänään erityisesti siksi, että Peijas siirtyy lauantaina käyttämään jättimäistä tietojärjestelmää Apottia. Sairaalassa on siis odotettavissa poikkeuksellisen kiireinen päivä siinäkin tapauksessa, että järjestelmän vaihtaminen sujuu erittäin hyvin.Ilmainen numero 116 117 palvelee vuorokauden ympäri aikuisten ja lasten asioissa. Numerosta vastaava ammattilainen arvioi puhelimessa hoidon tarvetta ja neuvoo sitten oikeaan paikkaan. Ihminen voidaan siis ohjata päivystyksen sijaan esimerkiksi ottamaan myöhemmin omaan terveysasemaan yhteyttä tai hänelle voidaan antaa ohjeita itsehoitoon.Päivystysavun hoitajilla on ajantasaista tietoa ruuhkista eri päivystyksissä. Vuodenvaihteen jälkeen ihmisiä pyritään tämän tiedon avulla ohjaamaan tasaisemmin eri paikkoihin. Niinpä esimerkiksi etelähelsinkiläiselle voidaan ehdottaa Malmin päivystystä, jos Haartmanissa on kovasti jonoa.ohje on edelleen soittaa numeroon 112. Kiireettömissä asioissa ei pidä soittaa päivystysapuun vaan omalle terveysasemalle.Päivystysapu otetaan käyttöön koko Suomessa ensi vuoden loppuun mennessä. Numero on jo Uudenmaan lisäksi toiminnassa Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.