Kummitustalo komistui Helsingin Eirassa – arvohuvila rapistui pitkään perintöriitojen takia, mutta nyt sen julkisivu loistaa

Kaupunki

Kummitustalo komistui Helsingin Eirassa – arvohuvila rapistui pitkään perintöriitojen takia, mutta nyt sen jul

Pahasti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 1911

Arvotalo jäi aikanaan tyhjilleen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähiseudun asukkaita huvilan huono