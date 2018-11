Apotin käyttöönottoa Peijaksen sairaalassa turvasi parisataa it-ammattilaista – Jättimäisen tietojärjestelmän alku sujui hyvin

Kaupunki

Apotin käyttöönottoa Peijaksen sairaalassa turvasi parisataa it-ammattilaista – Jättimäisen tietojärjestelmän

Jättimäis

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005893265.html

Sujuvaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käyttöönotossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun