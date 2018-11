Kaupunki

Yömetro kulkee kaksi tuntia pitempään pikkujoulukaudella – myös busseissa ja junissa lisävuoroja

Metrolla

Lähijunaliikenteessä

matkustavat pääsevät ensi viikonvaihteesta lähtien yömyöhään kotiin pikkujoulukekkereistä. Lisälähtöjä on luvassa myös busseille ja lähijuniin.Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) lisää metron yövuoroja perjantaista 16. marraskuuta lähtien. Metrojunat liikennöivät kaksi tuntia tavallista pitempään perjantain ja lauantain jälkeisinä öinä.Yömetron vuoroille ei kuitenkaan järjestetä erillistä liityntäliikennettä Laajasaloa lukuunottamatta. Herttoniemen linjalle 84 on luvassa lisälähtöjä.Tämän lisäksi ylimääräisiä vuoroja on luvassa seuraaville yöbussilinjoille: 20N, 39N, 43, 61N, 65, 67, 67N, 77N, 78N, 85N, 92N, 94N ja 97N.on ollut lisäkalustoa jo marraskuun ensimmäisestä perjantaista lähtien. Junavuorot ajetaan kahden yksikön pituisina.Lähijunilla pääsee perjantain ja lauantain jälkeisinä öinä kotiin jopa kello neljän jälkeen.Helsingistä lähtee L-junia kello 23.38, 3.08 ja 4.08 ja Kirkkonummelta Helsinkiin päin kello 0.37.Kehäradan P-junalla on vuorot kello 23.18 ja 23.48. N-junia lähtee Helsingistä kello 1.21, 3.21 sekä Keravalta kello 2.05 ja 4.05.Ylimääräinen pikkujoulukauden liikenne päättyy joulukuun puolivälissä. Viimeiset ylimääräiset vuorot ajetaan sunnuntaiyönä 16. joulukuuta.