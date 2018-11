Kaupunki

Uusia asuntoja rakennetaan edelleen hurjasti pääkaupunkiseudulla – Ennätystahti rikottiin taas

uusien asuntojen markkinat käyvät edelleen huimilla kierroksilla, eikä muualla maassa tapahtuneesta käänteestä näy juuri merkkejä. Kielteisenä puolena on asuntokaupan hienoinen väheneminen, jonka seurauksena asuntoja on myynnissä valtavasti.Tiedot käyvät ilmi Rakennuslehden markkinakatsauksesta, joka koskee Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaisia. Tiedot on kerännyt STH-Group oy.aloitusmäärä on ennätystasolla. Pääkaupunkiseudulla aloitettiin huhti-lokakuussa 4 321 myytävän uuden asunnon rakentaminen. Vastaavia lukemia pitää hakea 1980-luvulta saakka. Nykytahti ylittää normaalisuhdanteiden keskiarvon 79 prosentilla.Aloitukset ovat jakaantuneet poikkeuksellisen tasaisesti ympäri pääkaupunkiseutua.Ennakkomarkkinoinnissa ilman aloituspäätöstä on 1 991 asuntoa. Määrä on 23 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten ja tämän vuosituhannen ennätys.Yli puolet ennakkomarkkinoinnissa olevista asunnoista on Helsingissä. Vantaalla ennakkomyynnissä olevien asuntojen osuus on tavallista pienempi. Ennakkomarkkinointiin on tullut tasaisesti kohteita myös viime aikoina, joten siinäkään ei näy hiljenemistä.asuntojen kauppa sen sijaan putosi keväästä 19 prosentilla. Silti kysynnän taso on edelleen kova, sillä vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kaupat ovat selvästi plussalla. Kymmenen vuoden keskiarvotaso ylittyy 65 prosentilla, joten mistään romahduksesta ei ole kyse.Asuntokauppa väheni Helsingissä neljänneksellä eli selvästi enemmän kuin Vantaalla, Espoossa ja Kauniaisissa. Joka neljäs kauppa on tehty uudesta asunnosta.lievä hyytyminen näkyy uusien asuntojen tarjonnan rajuna kasvuna. Myynnissä olevien asuntojen määrä lisääntyi huhtikuun ennätystasolta vielä neljänneksellä.Pääkaupunkiseudulla on myynnissä 5 833 rakenteilla olevaa tai valmista uutta asuntoa. Jos tähän lisätään ennakkomarkkinoinnissa olevat asunnot, kuluttajille on tarjolla lähes 8 000 asuntoa.Tilanteen poikkeuksellisuutta kuvastaa se, että kymmenen vuoden keskiarvo on noin 2 700 asuntoa. Tarjonta on kasvanut varsin tasaisesti ympäri pääkaupunkiseutua.on 478 valmista uutta asuntoa. Valmiiden asuntojen osuus koko tarjonnasta on vain 8,2 prosenttia. Suurin valmiiden asuntojen varasto on Vantaalla, jossa on 240 valmista asuntoa eli yhtä paljon kuin muualla pääkaupunkiseudulla yhteensä. Rakenteilla olevia myymättömiä asuntoja on 5 355.Muuhun maahan verrattuna pääkaupunkiseudulla on paljon vähemmän sellaisia kohteita, joihin valmistuu lähiaikoina runsaasti myymättömiä asuntoja. Valmiiden asuntojen myyntivarasto pysyykin lähiaikoina melko pienenä kasvusta huolimatta.olevat uudet asunnot ovat kallistuneet viime aikoina rajusti pääkaupunkiseudulla. Keskihinnat nousivat vuodessa kahdeksan prosenttia. Viidessä vuodessa asunnot ovat kuitenkin kallistuneet vain kymmenen prosenttia.Helsingissä sääntelemättömien uusien asuntojen hinnat nousivat peräti 18,4 prosenttia. Hintojen nousua selittää valtaosin se, että tarjonta on aikaisempaa kalliimmilla paikoilla muun muassa Pasilassa, Sompasaaressa, Verkkosaaressa ja Jätkäsaaressa.Vantaan asuntojen keskihinta nousi 7,0 prosenttia vuodessa. Espoo-Kauniainen-alueella asunnot halpenivat 3,6 prosenttia.Helsingissä sääntelemätön uusi asunto maksaa keskimäärin 7 446 euroa neliöltä. Espoo-Kauniainen-alueella asuntoneliöstä pyydetään 5 482 euroa ja Vantaalla 4 985 euroa.