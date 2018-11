Espoon jätevedenpuhdistamossa uusinta tekniikkaa – parin vuoden kuluttua Blominmäki puhdistaa 400 000 asukkaan jätevedet

Kaupunki

Espoon jätevedenpuhdistamossa uusinta tekniikkaa – parin vuoden kuluttua Blominmäki puhdistaa 400 000 asukkaan

Hitsauskipinät

Ollaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jätevesien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Se

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laitoksen

Jäteveden

Puhdistamon

Monien