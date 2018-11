Lasten vinoihin hampaisiin ei välttämättä saa oikomishoitoa julkisella puolella – Vanhemmat voidaan ohjata yksityiselle

Kaupunki

Lasten vinoihin hampaisiin ei välttämättä saa oikomishoitoa julkisella puolella – Vanhemmat voidaan ohjata yks

Lapsen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Oikomishoidon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelkkä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tällainenhan voi vaikuttaa aikuisena vaikka työnsaantiin, sillä ei kaikilla ole varaa mennä yksityiselle oikomishoitoihin.”

Vantaalla

”Jos

Hammaslääkärit