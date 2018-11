Mies tarjosi yöpaikan lastenkodissa asuneelle alaikäiselle tytölle ja raiskasi hänet – Yritti hiljentää uhrin 20 eurolla

Kaupunki

Mies tarjosi yöpaikan lastenkodissa asuneelle alaikäiselle tytölle ja raiskasi hänet – Yritti hiljentää uhrin

Alaikäisen

Mies oli tytön mukaan siirtänyt hänen tililleen 20 euroa, jotta tämä ei tekisi rikosilmoitusta asiasta.

Uhri

Hovioikeus

Hovioikeudenkaan mielestä kyse ei ollut törkeästä raiskauksesta.

tytön raiskannut mies sai tuomion keskiviikkona Helsingin hovioikeudessa.Uhri oli 17-vuotias tapahtuma-aikaan kesäkuussa 2015. Hän ja tuolloin 20-vuotias mies eivät olleet tavanneet toisiaan aiemmin.Tytöllä ja miehellä oli yhteinen tuttava, jonka kautta he osuivat samaan seurueeseen nykytaiteen museo Kiasman luona Helsingin keskustassa kesäkuisena viikonloppuiltana. Tuomiopapereiden mukaan tyttö kertoi miehelle muistaakseen jo Kiasmalla, että hän on alaikäinen.Uhri, syytetty ja todistajana oikeudenkäynnissä kuultu yhteinen tuttava olivat päättäneet lähteä yhdessä jatkamaan illanviettoa syytetyn asunnolle Pasilaan. He matkustivat sinne junalla.Asunnolla seurue nautti alkoholia noin tunnin ajan, minkä jälkeen 17-vuotias tyttö meni nukkumaan patjalle vaatteet yllään. Hän heräsi jonkin ajan päästä siihen, kun syytetty ilmestyi samalle patjalle hänen viereensä.Seuraavan kerran tyttö heräsi siihen, että syytetty raiskasi häntä. Hän sai teon loppumaan käskemällä miestä lopettamaan.Tyttö kertoi tapahtuneesta myöhemmin lastensuojelulaitoksessa, jossa hän asui tuolloin. Sen myötä poliisi alkoi tutkia asiaa.ja syytetty olivat myös viestitelleet keskenään yön jälkeen. Mies oli tytön mukaan siirtänyt hänen tililleen 20 euroa, jotta tämä ei tekisi rikosilmoitusta asiasta.Oikeuden julkisista dokumenteista ilmenee, että tätä nykyä 24-vuotias mies tiesi tytön olleen ”vähän alle 18-vuotias”. Iästä ei kuitenkaan hänen mukaansa keskusteltu illan aikana.Syytetty kertoi tytön ilmoittaneen, ettei hänellä ole majapaikkaa. Miehen mukaan tyttö kysyi, pääsisikö hänen luokseen viettämään iltaa.Mies ei kertomansa mukaan muista mitään asioista, joita syytteen mukaan tapahtui nukkumaan käymisen jälkeen. Hän kiisti tapahtuneen olleen törkeä raiskaus, josta syyttäjä vaati hänelle rangaistusta.Mies myönsi siirtäneensä myöhemmin uhrin tilille 20 euroa. Hänen versionsa mukaan aloite rahansiirtoon tuli kuitenkin tytöltä.”Hän ei ollut tarjonnut asianomistajalle rahaa, vaan asianomistaja oli pyytänyt laittamaan rahaa, ettei tee rikosilmoitusta”, tuomiopapereissa kerrotaan.Rahaan liittyviä Facebook-viestejä ei ole enää tallella, joten niistä ei pystytty asiaa tarkistamaan.ja aiemmassa vaiheessa Helsingin käräjäoikeus pitivät kuitenkin uhrin kertomaa tapahtumista ylipäätään uskottavana ja johdonmukaisena.Rikoksen vakavuutta lisäsi tuomioistuinten mukaan se, että teko kohdistui alle 18-vuotiaaseen ja puolustuskyvyttömään uhriin. Teon lyhyt kesto ja se, ettei mies raiskannut tyttöä sukupuolielimellään puhuivat kuitenkin oikeuden mielestä sen puolesta, että raiskaus ei ollut kokonaisuutena arvostellen törkeä.Näin ollen mies sai käräjillä yhden vuoden ja yhden kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen. Syyttäjä valitti hovioikeuteen ja vaati tuomiota törkeästä raiskauksesta sekä rangaistuksen koventamista vähintään kahden vuoden ja neljän kuukauden ehdottomaksi vankeudeksi.Hovioikeudenkaan mielestä kyse ei ollut törkeästä raiskauksesta. Se kuitenkin korotti hieman rangaistusta: yksi vuosi ja neljä kuukautta ehdollista, jonka ohessa 40 tuntia yhdyskuntapalvelua.Lisäksi mies velvoitettiin maksamaan uhrille 3 000 euron kärsimyskorvaukset. Tähän hovioikeus ei tehnyt muutoksia.