Iso Omena valittiin Suomen parhaaksi kauppakeskukseksi – Helsingin keskustan tarjonta, mutta ”kuivin jaloin”, kehuskelee johtaja

Kaupunki

Iso Omena valittiin Suomen parhaaksi kauppakeskukseksi – Helsingin keskustan tarjonta, mutta ”kuivin jaloin”,

Kauppakeskuksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisäksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iso Omena

Rosenthalin

Rosenthalin