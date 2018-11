Kaupunki

Messukeskuksen katolle asennetaan valtava aurinkovoimala – Kuka tahansa voi vuokrata itselleen oman paneelin

Messukeskuksen katosta tulee ensi vuonna yksi kaupungin suurimmista aurinkovoimaloista.Asennustyöt alkavat kesällä 2019. Voimalaan tulee aluksi yli 2 300 aurinkopaneelia ja se tuottaa energiaa arviolta 592 MWh vuodessa. Myöhemmin voimalaa on tarkoitus laajentaa.Energiayhtiö Helen myy aurinkosähköä niin, että kuka tahansa voi vuokrata katolta itselleen oman nimikkopaneelin. Paneelit vähentävät myös Messukeskuksen energiankulutusta, koska niiden ansiosta jäähdytykseen on kuumalla säällä vähemmän tarvetta.voimalasta tulee hieman suurempi kuin Suvilahdessa jo toimivasta aurinkovoimalasta, mutta se ei silti ole kaupungin suurin. Helenin Kivikon voimalassa paneelien määrä on lähempänä kolmeatuhatta.