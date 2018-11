Saunalahden koulukohussa mukana ollut Espoon sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä jää eläkkeelle – ”Päätös syntyi siksi, että olen jo niin vanha”

Kaupunki

Saunalahden koulukohussa mukana ollut Espoon sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä jää eläkkeelle – ”Päätös syn

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitkälä on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitkälä oli