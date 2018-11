Poliisi: Kehä I:n liikenne länteen päin poikki peräänajon takia Vihdintien kohdalla, muillakin kehäteillä kolaroitu

Kaupunki

Poliisi: Kehä I:n liikenne länteen päin poikki peräänajon takia Vihdintien kohdalla, muillakin kehäteillä kola

liikenne länteen päin on kokonaan poikki onnettomuuden takia ennen Vihdintietä, kertoo poliisi.Onnettomuus sattui Kannelmäen liittymän ja Vihdintien liittymän välisellä alueella länteen päin menevällä kaistalla noin kello 15.40.on peräänajo, jossa oli osallisena useita ajoneuvoja, kerrotaan Helsingin poliisin johtokeskuksesta. Autoihin tuli peltivaurioita, vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin.Liikenne kehätiellä ruuhkautuu pahoin. Onnettomuus sattui perjantain iltapäiväruuhkan aikaan. Poliisi ohjaa liikennettä.muilla kehäteillä on perjantai-iltapäivän mittaan kolaroitu. Kehä II:lla Espoossa onnettomuus haittaa liikennettä etelään päin Länsiväylän liittymän kohdalla. Kehä III:lla onnettomuudesta on haittaa Tikkurilan kohdalla itään päin menevillä kaistoilla.Lähetä kuvia osoitteessa, sähköpostilla osoitteeseentai kuvaviestinä numeroon 17181 (hinta 0,60 e).Videot puolestaan voit lähettää Whatsapp-sovelluksella numeroon 040 661 2540.HS muistuttaa, että viranomaisten ohjeita tulee noudattaa. Mikäli aiot kuvata esimerkiksi onnettomuuspaikan tuntumassa, älä estä tai häiritse pelastustöiden etenemistä.