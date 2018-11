Kirkon päättäjä vaatii oikeudessa Lehtisaaren asukkaille kovempia vuokrankorotuksia – ”So what”, hän kuittaa asukkaiden vaikeudet

Kaupunki

Kirkon päättäjä vaatii oikeudessa Lehtisaaren asukkaille kovempia vuokrankorotuksia – ”So what”, hän kuittaa a

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lehtisaaren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sadeniemi puolestaan

Lehtisaari

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina, jolloin 16 vuotta täyttäneet voivat äänestää kello 11–20 oman seurakuntansa äänestyspaikassa.