Helsingin saunabuumi jatkuu: Jätkäsaaressa aukeaa löylypaikka, joka on korttelisaunan ja baarin yhdistelmä – ”Täällä voi juhlia”

saunabuumi jatkuu, kun Arlan saunasta tuttu isäntä Kimmo Helistö https://www.hs.fi/haku/?query=kimmo+helisto avaa yleisen saunan ensi tiistaina myös Jätkäsaaressa.Saunan nimi on osuvasti Uusi sauna. Marraskuun pimeydestä toppatakissaan sitä testaamaan saapuva huomaa, että paikka on moderni korttelisaunan ja baarin yhdistelmä. Paikalla ollaan sekä vaatteissa että pyyhkeisiin kietoutuneina.Sauna sijaitsee osoitteessa Välimerenkatu 10 ja avautui ensin samassa korttelissa asuville. Helistö kutsui lähitalojen asukkaita ilmaisiin tutustumislöylyihin postilaatikosta tiputetulla kutsulla.”Korttelin suunnittelun perusajatus on ollut, että tämä yleinen sauna palvelee myös näitä asukkaita”, kertoo Helistö.”Tämä, että voi tulla milloin vaan, sopii minulle paremmin kuin saunavuoro”, kertoo samassa korttelissa asuva Petra Airas https://www.hs.fi/haku/?query=petra+airas ”Kyllä tätä on odotettu täällä. Ensimmäisellä aukiolotunnilla lauteilla kävi kymmenkunta henkeä”, kertoo miesten puolen tilanteesta Petri Jäske https://www.hs.fi/haku/?query=petri+jaske vilvoitellessaan saunatilojen sisäpihalla, johon on myöhemmin vielä tulossa kylmävesiallas.Korttelin kuudessa kerrostalossa ei ole taloyhtiösaunoja. Jonkin verran asuntokohtaisia saunoja toki on. Korttelissa asuu 500–600 ihmistä noin 300 asunnossa.Jäskellä oma sauna on, mutta yhdessä saunomisessa on hänestä toisenlaista tunnelmaa. Tämä on hänen mielestään yksi syy sille, että yhteissaunoja on tullut kaupunkiin paljon viime aikoina.”En tunne ketään kaveria, joka ei lähtisi saunaan”, Jäske sanoo.Hänestä on hyvä, että yleisillä saunoilla on erilaisia profiileja.”Kulttuurisauna on hiljainen paikka, täällä voi juhlia”, Jäske sanoo ja kohottaa tuoppinsa.Koska paikassa on anniskeluoikeudet, omia juomia ei voi tuoda. Se tarkoittaa samalla sitä, että vaikka alkoholia voi nauttia, sen käyttöä myös valvotaan.aikoina tullut useita uusia yleisiä saunoja kuten Sompasauna https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005810922.html (2011), Kulttuurisauna (2013), Löyly https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005788113.html (2016), Allas https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002918743.html (2016) ja Lonna https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005212684.html (2017).Perinteisiä yleisiä saunoja ovat Helsingissä ovat Sauna Arla, Kotiharjun sauna ja Sauna Hermanni.Jätkäsaaren Uusi sauna eroaa näistä uusimmista tulokkaista siinä, että se ei sijaitse meren rannalla. Ikkunoista näkyy Alepa.”Päivitämme vähän sitä näkymää, mikä esimerkiksi Kotiharjun saunalta on tuttu, jossa ihmiset vilvoittelevat siinä Harjutorinkadun varressa. Tämä on korttelisaunan päivitys 2000-luvulle”, yrittäjä Kimmo Helistö kertoo.”Välimerenkatua kulkevat näkevät väistämättä meidän toisen terassin, missä kylpytakit päällä tai saunapyyhkeet mahan ympärillä olevat ihmiset tulevat istuskelemaan”.Vielä terassi ei ole valmis, mutta pihalle tulee massiivipuupenkit vilvoittelua varten. Sisäpihalla on jo penkkejä.Vanhoihin perinteisiin korttelisaunoihin verrattuna Jätkäsaaren ympäristö koostuu uudisrakennuksista ja rakennustyömaista.”Suuri osa jätkäsaarelaisista on nuorehkoja perheitä, jotka ovat jo ehkä osittain oppineet tämän kaupunkisaunomisen ihanuuden”, Helistö uskoo ja toivoo, että saunabuumi innoittaa löylyihin Jätkäsaarta kauempaakin kuten Kampin, Ruoholahden ja Kallion suunnaltakin ja toisaalta myös Lauttasaaresta ja jopa Espoosta päin.”Tänne on Ruoholahden metrolta on runsas 400 metriä ja neljä eri ratikkalinjaa tulee ihan tähän lähelle, joista varsinkin 9-ratikka ihan tuohon korttelin kupeeseen.”on 16 euroa ilman aikarajoitusta. Korttelin asukkaat pääsevät halvemmalla. Kymmenen kerran sarjalippu maksaa 140 euroa.Helistö uskoo, että tila riittää hyvin myös suosituimpina sauna-aikoina viikonloppuisin.”Miesten puolella pukuhuoneessa on 54 mestaa, naisten puolella on 40 mestaa”, kertoo Helistö pukukaappien kapasiteetista.Hei, mutta saunan tärkeimmästä asiasta ei ole mainittu vielä halaistua sanaa. Puhutaan siitä saunomassa käyneen pariskunnan Eija Rantasen https://www.hs.fi/haku/?query=eija+rantasen ja Antti Mansikan https://www.hs.fi/haku/?query=antti+mansikan kanssa. Saunalle sen hengen ja löylyt tuo kiuas. Molemmat kehuvat löylyjä hyviksi.Jätkäsaaressa löylyä heitetään pelleteillä lämpiävälle suurelle kiukaalle, jossa Helistön mukaan on 1,5 tonnia kiviä. Kiukaat ovat kertalämmitteisiä. Niiden päällä on luukku, joka avataan löylyä heitettäessä.”Hirveän hyvät, pehmeät ja kosteat löylyt ja hienot soundit”, kuvailee ensimmäistä saunomiskertaa paikassa Antti Mansikka.Massiivinen kiuas todella kumahtaa, kun vesi osuu kuumiin kiviin.”Meillä ei ole omaa saunaa, sillä ei haluta pientä sähkösaunaa”, kertoo Eija Rantanen.Hän uskoo, että tulee käymään ainakin talviaikaan vasta avatussa lähisaunassa viikottain.Mansikka arvelee, että yleisten saunojen suosio tulee jatkumaan:”Trendi on, että asuntoihin ei enää tehdä saunoja, mutta suomalaiset haluavat saunoa ja saunalta halutaan laadukkaita löylyjä.”

Uusi sauna (Välimerenkatu 10) on avoinna tiistaista torstaihin kello 16–24, perjantaista sunnuntaihin kello 12–02. Maanantaisin sauna on suljettu.