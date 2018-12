Kaupunki

Poliisi tutkii epäiltyä pahoinpitelyä koulun pihalla Espoossa, asianosaiset 10-vuotiaita

Alakoulun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikäli

pihalla Espoossa maanantaina tapahtuneet asiat ovat johtaneet poliisitutkintaan, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.Poliisin mukaan kyseessä on epäilty pahoinpitelyrikos, joka tapahtui koulupäivän jälkeen koulun pihalla Pohjois-Espoossa.”Tapahtuman asianosaiset ovat noin 10-vuotiaita koulun oppilaita”, poliisi tiedottaa.Poliisi kertoo selvittävänsä asiaa yhdessä sosiaaliviranomaisten kanssa.Tutkinta on poliisin mukaan vasta alkumetreillä, mihin vedoten se kertoo toistaiseksi varsin vähäsanaisesti tilanteesta. Muun muassa se, missä koulussa tai edes kaupunginosassa epäilty pahoinpitelyrikos tapahtui, on hämärän peitossa.tapaukseen liittyy vain noin 10-vuotiaita, ei se tule koskaan etenemään syyteharkintaan ja oikeuteen. Tämä johtuu siitä, että rikosoikeudellinen vastuu koskee Suomessa 15 vuotta täyttäneitä.Vahingonkorvausvastuu ei kuitenkaan tunne alaikärajaa.Poliisi myös suorittaa alle 15-vuotiaidenkin epäiltyjen osalta esitutkintansa normaaliin tapaan. Vaikka rangaistusta ei voi tulla tuomioistuimen kautta, saattaa rikoksista seurata lastensuojelullisia toimenpiteitä.