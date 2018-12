Meilahteen tulee valtava automaattinen laboratorio – Husin hankkimassa 25 miljoonan euron laitteistossa kulkee 4 000 koeputkea verta tunnissa

Kaupunki

Meilahteen tulee valtava automaattinen laboratorio – Husin hankkimassa 25 miljoonan euron laitteistossa kulkee

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siemensin