Helsinki lopettaa 134 euron tuen kaksivuotiaiden perheille vappuna

Fakta

Näin kotihoidon tuki muodostuu



Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kolmevuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa.



Tuen maksaa Kela, mutta se muodostuu kolmesta osasta: kaikille sama hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä ja mahdollinen kuntalisä.



Hoitoraha on tänä vuonna 338,34 euroa. Hoitolisää voi saada 0–181,07 euroa.



Helsinki-lisä on alle 1,5-vuotiaalla 264 euroa ja 1,5–2-vuotiaalla 218,64 euroa. Säästöjen kohde on siis 2–3-vuotiaiden Helsinki-lisä, joka tähän asti on ollut 134,55 euroa.



Tuen suuruus yhteensä on siis kiinni lapsen iästä, asuinkunnasta ja perheen tulosta. Helsingissä tuki on näin pienimmillään tänä vuonna ollut 472,89 euroa, suurimmillaan 783,91 euroa.