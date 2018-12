Kohteleeko monopoli­yhtiö tasapuolisesti? HS:n kartta kertoo, miten Alkot sijoittuvat eri puolille Suomea Suomessa on 424 Alkon myymälää tai noutopistettä. Neljännes kunnista on ilman omaa Alkon myymälää. Asukaslukuun suhteutettuna Alkoja on eniten Lapissa.