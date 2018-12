Kaksi miestä raiskasi Helsingissä lomailemassa olleen oululaisnaisen Kaisaniemen puistossa – ”Ei erityisen nöyryyttävä tai suunnitelmallinen teko”, totesi hovioikeus ja lievensi tuomioita

Kaupunki

Kaksi miestä raiskasi Helsingissä lomailemassa olleen oululaisnaisen Kaisaniemen puistossa – ”Ei erityisen nöy

Kahden

Seksuaalirikos tapahtui

”Aluksi tilanne oli ollut sellainen, että hänestä oli ollut ihan mukava tutustua Helsingissäkin uusiin ihmisiin.”

”Se tilanne kesti varmaan pari tuntia.”

Tilanne eteni

Syytetyt kiistivät

Riidatonta oli

Enemmistöpäätöksellä