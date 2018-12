Isä epäili 14-vuotiaan lapsensa tapailevan täysi-ikäistä miestä Espoossa – Huoritteli ja pahoinpiteli tyttöä, seurauksena rikostuomio

Kaupunki

tytärtään solvannut ja pahoinpidellyt mies sai rikostuomion Espoon käräjäoikeudessa perjantaina.Isän väkivaltaisuus ja muu rikollinen käytös tytärtään kohtaan alkoi paljastua sen jälkeen, kun tämä oli paennut turvaan Espoon kriisipäivystykseen vuonna 2016. Tyttö on asunut siitä lähtien lastensuojelulaitoksessa.Käräjäoikeuden tuoreen tuomion mukaan 53-vuotias isä syyllistyi rikoksiin touko–kesäkuussa 2016. Hänet tuomittiin kahdesta pahoinpitelystä, jotka tapahtuivat viikon sisällä.Mies muun muassa löi tyttöä jonkinlaisen siivousvälineen varrella käteen.mies syyllistyi käräjäoikeuden mukaan sen vuoksi, että hän huoritteli tytärtään.”Miks sä meet huora jotain tota huoraileen”, oli isä tytön mukaan kysellyt puhelimitse.Miehen epäluulot ja solvaustarpeen oli herättänyt se, että tyttö lähti hänen mielestään liian aikaisin kouluun. Isä epäili, että tytär oli menossa tapaamaan 19-vuotiasta miestä.uhkauksesta toi puolestaan se, että mies uhkasi tappaa oman tyttärensä. Tapahtumapaikalla keittiössä oli läsnä myös tytön sisko.”Pitäskö mun puukottaa tää, vai mitä ihmettä mun pitää tehdä tän kaa”, miehen kerrotaan tuomiopapereiden mukaan pohdiskelleen ääneen.Sen jälkeen mies totesi, että tyttö on onnekas, kun hänen siskonsa oli paikalla. Sisko pyysi isää lopettamaan.oikeudessa syytteet. Hän kuitenkin myönsi olleensa suuttunut siitä, että tytär tapaili vanhempaa poikaa.Isän mukaan tyttären puheet pahoinpitelyistä ja huoritteluista olivat joka tapauksessa silkkaa sepitettä.Käräjäoikeus piti tytön versiota tapahtumista luotettavana, kun taas miehen puheet se arvioi ”melko sekaviksi”.”Ei ole pidettävä todennäköisenä, että hän olisi, kuten [isä] on esittänyt, lähtenyt kotoaan ja asunut mieluummin sijoitettuna lastensuojelulaitokseen vain sen vuoksi, että saisi vapaamman elämän ja voisi tapailla huomattavasti itseään vanhempaa miestä”, Espoon käräjäoikeus perusteli tuomiotaan.”Ensinnäkin on varsin selvää, että 14-vuotiaan lapsen elämä lastensuojelulaitoksessa ei ole vapaata, eikä ole pidettävä todennäköisenä, että hänen seurusteluaan 19-vuotiaan kanssa sielläkään sallitaan. Toisekseen, asianomistaja on joutunut eroon perheestään, jonka kanssa hän on viettänyt koko siihenastisen elämänsä ja joutunut myös pois kotoaan.”Myös muu näyttö, kuten lääkärin ja lastensuojelun kirjaukset, olivat tytön puolella.mies sai tuomion kahdesta pahoinpitelystä, kunnianloukkauksesta ja laittomasta uhkauksesta. Rangaistukseksi tuli 60 päiväsakkoa, mikä tarkoittaa hänen tuloillaan 360 euroa.Tuomio ei ole lainvoimainen. Siihen voi siis vielä yrittää hakea muutoksia korkeampien oikeusasteiden kautta.