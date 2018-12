Kaupunki

Ison Omenan lähikadut ruuhkautuivat busseista ja henkilöautoista – ”Siellä on pienimuotoinen kaaos”

Tusinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikenteen

Pahin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy