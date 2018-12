Jäinen sää viivästyttää lentoliikennettä Helsinki-Vantaalla – Finnair joutui sulattelemaan koneiden moottoreita

Kaupunki

Jäinen sää viivästyttää lentoliikennettä Helsinki-Vantaalla – Finnair joutui sulattelemaan koneiden moottoreit

Jäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finavia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Norwegianin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy