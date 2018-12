Lapseen kohdistuva väkivalta voi järkyttää ikään katsomatta – kerro lapselle tosiasiat äläkä näytä omaa ahdistustasi

Kaupunki

Lapseen kohdistuva väkivalta voi järkyttää ikään katsomatta – kerro lapselle tosiasiat äläkä näytä omaa ahdist

Pieneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten järkyttyneen aikuisen kannattaa puhua lapsen tai teinin kanssa mahdollisesta murhasta, jossa uhri on lapsi? HS kysyi neuvoja asiantuntijalta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten toimia, jos oma lapsi ei halua puhua tapahtuneesta?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten vastata lapsen moniin kysymyksiin tilanteessa, jossa vahvistettua tietoa on vähän?

Miten toimia, jos oma lapsi on tuntenut uhrin?

Miten käsitellä lapsen kanssa sosiaalisessa mediassa liikkuvia tietoja?

Miten väkivaltauutinen voi näkyä lapsen käytöksessä?

Mistä voi pyytää puheapua?