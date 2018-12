Matinkylän uimahallin rakentaminen alkaa vihdoin ensi vuonna – HS esittelee ennen julkaisemattomin havainnekuvin Espoon uuden uimahallin

Kaupunki

Matinkylän uimahallin rakentaminen alkaa vihdoin ensi vuonna – HS esittelee ennen julkaisemattomin havainnekuv

Espoolaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakennuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Julkisivuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uimahallin

Suunnitelmissa