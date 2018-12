Arabianrannan lapsenmurhasta epäillyllä on pitkä rikoshistoria: Pahoinpitelyjä, rattijuopumuksia ja kätkemisrikkomus

Kaupunki

Arabianrannassa tapahtuneesta alakouluikäisen pojan murhasta epäilyllä miehellä on pitkä rikoshistoria. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut hänet muun muassa kolmesta pahoinpitelystä.Lisäksi mies on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa näpistyksestä, kätkemisrikkomuksesta ja rattijuopumuksesta.Ensimmäinen tuomioista on vuodelta 2001.Epäilty on syntynyt vuonna 1982. Hän on siis saanut ensimmäiset tuomionsa Helsingin käräjäoikeudesta 19-vuotiaana.asuu nykyään Espoossa. Hänet tuomittiin törkeästä rattijuopumuksesta Espoon käräjäoikeudessa vuonna 2015.Epäilty ajoi tuttavansa autoa Leppävaarassa heinäkuisena maanantai-iltana nautittuaan sitä ennen alkoholia tämän asunnolla. Kertomansa mukaan epäilty oli juonut kaksi lasia mansikka-likööriä salaa auton haltijalta. Mies oli käsityksensä mukaan vielä ajokunnossa.Rangaistukseksi oikeus määräsi 40 päivän ehdollisen vankeusrangaistuksen, päiväsakkoja ja ajokiellon.murha tapahtui yksityisasunnossa myöhään jouluaattoiltana Helsingin Arabianrannassa.Poliisi otti rikoksesta epäillyn kiinni tapahtumapaikalla.