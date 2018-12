Keskustakirjasto Oodin pyörätelineistä voi varastaa kasan pyöriä muutamassa kymmenessä sekunnissa – ”Älkää vaan menkö lukitsemaan pyöräänne noihin!”

Kaupunki

Keskustakirjasto Oodin pyörätelineistä voi varastaa kasan pyöriä muutamassa kymmenessä sekunnissa – ”Älkää vaa

Tarkkasilmäiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Telineistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta