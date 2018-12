Vuosia jatkunut kahden lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö johti alle neljän vuoden tuomioon – Hovioikeus ei suostunut syyttäjän vaatimukseen kovemmasta rangaistuksesta

Kaupunki

Vuosia jatkunut kahden lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö johti alle neljän vuoden tuomioon – Hovioikeus ei suo

Kahta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käräjäoikeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuomion

nuorta poikaa vuosia seksuaalisesti hyväksikäyttänyt mies on tuomittu kolmen vuoden ja seitsemän kuukauden vankeusrangaistukseen Helsingin hovioikeudessa.Tuomio ei muuttunut käräjäoikeuden keväällä antamasta tuomiosta. Syyttäjä vaati kuuden vuoden vankeusrangaistusta, mutta hovissa tätä lievempää rangaistusta pidettiin oikein perusteltuna.perusteli aiemmin lievennystä esimerkiksi sillä, että ensimmäiseen poikaan kohdistuneet teot tapahtuivat yli kymmenen vuotta sitten. Lisäksi mies oli ainakin tässä vanhemmassa tapauksessa auttanut rikoksen selvittämisessä ja ymmärtänyt tehneensä väärin.HS ei julkaise tuomitun nimeä siksi, että toisen uhrin perheen ja tekijän läheisen tuttavuuden vuoksi nimen julkaiseminen saattaisi johtaa myös uhrien tunnistamiseen. Mies on syntynyt vuonna 1980.Uhrit olivat rikosten alkaessa hyvin nuoria, toinen 13-vuotias ja toinen 11-vuotias. Toisen kohdalla teot ovat jatkuneet kolme vuotta, toisen kohdalla yli seitsemän vuotta.sai tuomion yhteensä kolmesta rikoksesta: lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen hyväksikäyttö.Ensimmäiseen uhriinsa mies oli tutustunut yhteisen tuttavan kautta ja syventänyt tämän jälkeen tuttavuutta chattailemalla messengerissä. Kun poika oli 13, mies kutsui tämän kotiinsa kylään.Yhdellä kyläilykerralla mies alkoi kosketella poikaa ja myöhemmin seurasi myös yhdyntöjä ja suuseksiä. Seksuaalinen hyväksikäyttö jatkui useita vuosia.Toisen uhrinsa mies oli tuntenut kaksivuotiaasta lähtien. Pojan äiti oli kuullut, että nyt tuomittu mies oli aiemmin toiminut mieskaverina ja oli siksi pitänyt tätä sopivana miehen mallina omalle pojalleen.Mies oli tuttu vieras pojan kodissa, jossa hän kävi jossain vaiheessa viikottain. Hän vei poikaa myös elokuviin, uimaan ja harrastamaan ja osteli tälle lahjoja.Törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö alkoi koskettelulla, kun uhri oli 11-vuotias. Kertoja oli kymmeniä tai jopa satoja. Teot jatkuivat myös, kun uhri oli täyttänyt 16 vuotta. Uhri on myöhemmin hakenut apua voimakkaan masennuksen ja ahdistuksen vuoksi.saanut mies pidetään edelleen vangittuna. Hänellä on vielä mahdollisuus hakea valituslupaa asiastaan korkeimpaan oikeuteen.