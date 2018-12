Vuoden kaupunkilaiseksi valittiin lastensuojelussa kasvanut Vilma Vähämaa, joka käyttää vapaa-aikaansa uudistaakseen hänet kasvattanutta rikkinäistä järjestelmää

Kaupunki

Vuoden kaupunkilaiseksi valittiin lastensuojelussa kasvanut Vilma Vähämaa, joka käyttää vapaa-aikaansa uudista

Vuoden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunkitoimittajien