Poliisi tietää 150 000 euron viemisestä epäillyn miehen nimen, mutta kaipaa tietoa tämän olinpaikasta.

Kaupunki

Vantaalaisyrityksen kassakaapista hävisi 150 000 euroa – Poliisi julkaisi kuvia kesken päivän ”sairastuneesta”

Itä-Uudenmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

poliisi etsii törkeästä varkaudesta epäiltyä nuorta miestä, jonka varkaus on tallentunut myös työntekijän valvontakameraan.Vuonna 1999 syntynyt mies ilmoitti lauantaina ennen joulua työnantajalleen, että hän on sairastunut ja lähtee pois kesken päivän.Sijaiseksi iltapäivällä vantaalaiseen yritykseen saapunut huomasi, että kassakaapista on kadonnut noin 150 000 euroa.Valvontakameran tallenteista voi nähdä, miten epäilty mies ottaa kassakaapista rahat itselleen ja poistuu yrityksen tiloista reppu selässä ja muovipussi kädessä.Poliisi on selvittänyt jo myös sen, että iltapäivällä mies lähti Tallinnaan. Nyt hänet on etsintäkuulutettu ja poliisi pyytää ihmisiltä tietoja hänen olinpaikastaan.Tiedot pyydetään ilmoittamaan virka-aikana poliisille soittamalla numeroon 0295 436 442 tai sähköpostiosoitteeseen rek2.ita-uusimaa@poliisi.fi. Akuutit havainnot pyydetään ilmoittamaan yleiseen hätänumeroon 112.