Helsingissä liikkeellä oksennustautia – Malmin päivystykseen hakeuduttu noroviruksen vuoksi

on joulukuussa sairastuttu noroviruksen aiheuttamaan ripuli- ja oksennustautiin. Helsingin kaupunki varoittaa asiasta, koska norovirukset leviävät herkästi.Malmin päivystykseen on jouluaatosta alkaen tullut useita oksennustaudista kärsiviä potilaita. Myös yhdessä yksityisessä palvelutalossa on ollut useita sairaustapauksia.Tyypillisiä oireita ovat kouristavat vatsakivut ja pahoinvointi, joita seuraa oksentelu. Osalla on myös lievä ripuli tai lämpöä.itämisaika on tyypillisesti 12–48 tuntia ja oireiden kesto 12–72 tuntia. Tartunta tapahtuu usein pisaratartuntana, mutta toisinaan myös ympäristön pintojen tai saastuneiden elintarvikkeiden välittämänä. Virus säilyy pinnoilla pitkään tarttumiskykyisenä.Paras keino torjua noroa on huolellinen käsihygienia. Sairastuneen tulee olla kaksi oireetonta päivää kotona ennen kuin hän voi esimerkiksi palata töihin tai kouluun.