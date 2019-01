Kaupunki

Miksi korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa painotetaan pitkää matematiikkaa?

kuvaillaan usein paikkana, joka antaa nuorelle lisäaikaa pohtia omaa tulevaisuuttaan.Uusi lukiolainen joutuu kuitenkin valitsemaan matemaattis-luonnontieteellisten aineiden kurssit ensimmäisen vuoden alussa oikein päästäkseen mahdollisesti mieluisalle alalle yliopistoon. Näistä merkittävin kurssivalinta vaikuttaa olevan valinta lyhyen ja pitkän matematiikan välillä.Vaikka pitkä matematiikka avaa ovet muun muassa tekniikan ja lääketieteen aloille, sitä painotetaan monessa yliopistossa aloilla, joilla ainetta ei pitäisi ensisijaisesti tärkeänä.Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan varadekaanilta Anu Laineelta https://www.hs.fi/haku/?query=anu+laineelta sekä oikeustieteellisen tiedekunnan rikosoikeuden professorilta Sakari Melanderilta https://www.hs.fi/haku/?query=sakari+melanderilta , miksi esimerkiksi näiden tiedekuntien todistusvalinnoissa painotetaan pitkää matematiikkaa.

Tarjoaako pitkän matikan osaaminen merkittäviä apuja kasvatustieteen opiskelijalle, esimerkiksi tulevalle luokanopettajalle?

“Menestyminen pitkässä matematiikassa, äidinkielessä ja pitkässä kielessä näyttäisi ennustavan parhaiten tulevaa opintomenestystä korkeakouluopinnoissa. Tämä johtuu varmasti ainakin osittain siitä, että matematiikan opiskelun tavoitteena on loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen, ei pelkästään tiettyjen sisältöjen oppiminen”, Laine kertoo.

Onko lakimiehen opinnoissa paljon lakimiehelle relevanttia asiaa, jossa pitkä matematiikka on eduksi?

”Oikeustieteen opiskelulla ei ole suoraa yhtäläisyyttä mihinkään lukiossa opetettavaan aineeseen, joten pisteytys muodostuu hakijalle parhaat pisteet tuottavasta yhtälöstä. Pitkän oppimäärän suorittamisesta saa enemmän pisteitä kuin työmäärällisesti ja vaatimuksiltaan pienemmästä lyhyen tai keskipitkän oppimäärän suorittamisesta”, Melander kertoo.

Onko pitkän matematiikan painotus tapa karsia hakijoita?

Kirjoittaja on Helsingin kaupungin Nuorten ääni -toimituksen toimittaja.