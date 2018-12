Suomen ensimmäisen lastentarhan eli Helsingin Fröbel-laitoksen perusti Hanna Rothman https://www.hs.fi/haku/?query=hanna+rothman 1888. Se toimii edelleen päiväkotina nimeltä Onnela Tehtaankadulla.Ennen tuota vuotta Suomessa oli jo toiminut pikkulastenkouluja, mutta Rothman toi Saksasta aivan uudenlaisen mallin kasvatukseen. Siinä korostettiin kodinomaisuutta, toiminnallisuutta ja vapaata leikkiä. Ideana oli pelastaa yksin päivisin kaduille jäävät työläisten lapset turvaan.Vuotta myöhemmin perustettu Sörnäisten kansanlastentarha eli sittemmin Ebeneser on sikäli vielä merkittävämpi, että kaikki Suomen lastentarhanopettajat koulutettiin vuosikymmeniä Helsinginkadulla. Nykyisin rakennuksessa on lastentarhamuseo ja jälleen myös pieni päiväkoti.Rothmanin mallin mukaisia lastentarhoja syntyi lyhyessä ajassa kymmeniä. Aluksi ne olivat yksityisiä, sitten kasvatus alettiin vähitellen nähdä yhteiskunnan tehtävänä. Helsingissä esimerkiksi monet lastentarhat ja leikkikoulut kunnallistettiin 1930-luvulla.Vuonna 1973 säädettiin laki päivähoidosta. Siinä velvoitettiin ensimmäistä kertaa kuntia järjestämään tarpeeksi päivähoitopaikkoja työssäkäyvien lapsille. Samalla alettiin puhua päiväkodeista, ei enää seimistä tai lastentarhoista.Samalla vuosikymmenellä nousi vahvemmin esiin toinenkin sana: varhaiskasvatus. Kasvatusammattilaiset alkoivat nähdä päiväkodit entistä selvemmin osana opetusta, ei osana sosiaalipalveluita.Ensimmäiset kokeilut lastentarhanopettajien kouluttamiseksi yliopistoissa alkoivat. Lainsäädännössä siirtymä muun opetuksen alle kesti aina 2010-luvulle asti.90-luvulla päivähoidosta tuli subjektiivinen oikeus kaikille pikkulapsille.Tällä vuosikymmenellä subjektiivista oikeutta on rajattu uudelleen osassa kuntia, mutta toisaalta varhaiskasvatukseen pyritään houkuttelemaan entistä suurempi osa ikäluokasta esimerkiksi tekemällä siitä osittain ilmaista viisivuotiaiden kohdalla. Esiopetuksesta on tullut velvoittavaa. Uusi varhaiskasvatuslaki määrää entistä tarkemmin siitä, kuka voi tehdä työtä kasvattajana.