Helsingin seudulla ilotulitetaan uutena­vuonna kymmenissä paikoissa – Katso HS:n kattavasta listasta sekä vira

Virallinen juhlinta sujuu näin pääkaupunkiseudulla

Helsingissä on useita epävirallisia rakettipaikkoja

Itä-Uudenmaan poliisi on saanut yksitoista ilmoitusta ilotulituksista

Näistä epävirallisista ilotulituspaikoista HS:n lukijat vinkkaavat

viimeisenä päivänä Helsingin seudulla juhlitaan uuttavuotta sekä virallisin että kaupunkilaisten omatoimisesti järjestämin ilotulituksin.Valtakunnallisestikin merkittävin virallinen ilotulitus järjestetään Helsingin Senaatintorilla sekä alkuillasta että puoliltaöin vuoden vaihtuessa.Espoossa on ensi kertaa vuosiin kaupunkilaisten yhteinen uudenvuoden juhla. Uutuutena siellä on ilotulitteiden sijaan laservaloshow.Vantaalla puolestaan ei tänäkään vuonna järjestetä kaupungin virallista ilotulitusta eikä tiedekeskus Heurekallakaan ammuta raketteja järjestetyssä tapahtumassa.laajasti Helsingin seudulla järjestettävät viralliset ja epäviralliset ilotulitukset niille, jotka haluavat vaihtaa vuotta rakettien loisteessa.Osa omatoimisista paikoista on HS:n lukijoiden ilmoittamia, eikä kaikista kellonajoista tai paikoista ole täyttä varmuutta.Helsingin poliisi valvoo juhlintaa erityisesti Senaatintorilla. Ilotulitteita ei saa antaa alle 18-vuotiaille. Suojalasien käyttö on pakollista rakettien ampujille.vuoden tauon jälkeen Helsingin uudenvuoden juhla täyttää maanantai-iltana jälleen Senaatintorin. Lasten ilotulitus alkaa kello 17.30. Pääilotulitus kestää viisi minuuttia vuoden vaihtuessa keskiyöllä.Espoossa uudenvuoden virallinen juhlinta keskittyy Espoon keskuksen Kirkkopuistoon. Suomen ensimmäiseksi esitelty laservaloesitys alkaa kello 18.20.Vantaalla tai tiedekeskus Heurekassa ei ole virallista ilotulitusta.ilotulitteita saa ampua uudenvuodenaattona kello 18 alkaen. Lupa päättyy yöllä kello 2. Kaupunginosien omat ilotulitukset ovat pääosin asukkaiden sopimia ja ajat epävirallisia.Kaj Frankin kadun päässä rannassa ilotulitus kello 19.Hermanninpuiston yläpäässä lasten ilotulitus kello 18.Majavatien päässä kalliolla lapsiperheiden ilotulitus kello 19.Koulun pihalla perheiden ilotulitus kello 19. Hyvä katselupaikka on Isoisänsilta Kalasataman ja Mustikkamaan välissä.Asukasyhdistyksen järjestämä koko perheen ilotulitus Siltavuorenrannassa Hakaniemen sillan tuntumassa kello 20.Eugen Schaumanin puistossa (Kluuvin puisto, Vanha Kelkkamäki 19) ilotulitus kello 20.. Akseli Toivosen kentällä epävirallinen ilotulitus kello 20.Lapsiperheiden ilotulitus Kasinonrannassa kello 19.Kankiraudantiellä poliisin ilmoituksen mukaan ilotulitus yksityistilaisuudessa kello 24.. Raketteja ammutaan illan kuluessa jätemäellä.Ilotulitus Valpurinpuistossa väljästi kello 20.Raketteja ammutaan Linnanpellonpuistossa kello 19.Täyttömäellä asukkaiden ilotulitus alkaen kello 23.40.Aarnikanmäen länsireunalta ammutaan kello 21–21.30. Katsomo on mäen itäreunalla.Asukkaat ampuvat raketteja Suuntimotien puistossa kello 18.Roihuvuoren ja Tammisalon välissä olevalla tekosaarella ilotulitusta kello 18–20.Lastentalon puistossa ammutaan raketteja illan kuluessa.Uudenvuoden epävirallinen juhla Tapanilan torilla.Asukkaat ampuvat perinteisesti raketteja Töölönlahdella kello 24.Lapsiperheiden ilotulitus Viikin kirkon takana kello 19.(Linnankoskentie 61) ilotulitus alkaen kello 20.Ilotulitus Rantapuistossa alkaen kello 19.Ilotulitus Aurinkomäessä alkaen kello 20.(Laivasilta 8) ilotulitus alkaen kello 18.(Krannilan pellot, Pinomäentie 7) ilotulitus alkaen kello 22.(Kirkkotie 241) ilotulitus alkaen kello 19.(Haikkoontie 114) ilotulitus alkaen kello 23.55.(Kaarenkyläntie 112) ilotulitus alkaen kello 21.Jokilaaksontiellä pellolla ilotulitus alkaen kello 18.Hotelli Gustavelundissa (Kirkkotie 36) ilotulitus alkaen kello 23.59. Tuusulanväylän ja Tuusulan Itäväylän risteys. ilotulitus alkaen kello 23.59.raketteja voi nähdä esimerkiksi näissä paikoissa.Matkamiehentien kalliot kello 20.Mätäojan ympäristö.Taivaskallio, kello 21–24.Ranta, kello 24. Munkkiniemen mattolaituri, kello 18–00.Koulun piha puoliltaöin.Jyrkinkallion kenttä, noin kello 20., kello 19–24.Jätemäki, kello 24.Kello 23.30.Ollilantien kenttä, kello 24.Pellot lähellä Haltialan tilaa, kello 24.Vesalanpuisto, 21–22.Mustakiven puisto, kello 20–24.ilotulitus saattaa nähdä myös näissä paikoissa.Ranta, kello 22.Lintulaakson koulun viereinen kenttä, alkaen kello 18.Uimaranta, Matinlahdenranta 1, kello 20.Urheilukentän luona, kello 23.30.Urheilukenttä/puisto, noin kello 23.30–00.30.Jalkapallo/luistelukenttä, kello 22:n jälkeen ja suurin osa kello 24.Pieni hiekkakenttä Kaksoiskiventiellä, kello 20–21 ja 24.Vantaalta HS:n lukijat kertoivat näistä mahdollisista rakettipaikoista.Koivukylän puistotien ja Kuusitien risteys, kello 23–00.30Kello 24.Maauimala, kello 21–00.30HS:n lukijat kertoivat näistä ilotulituksista.Pesäpallokenttä, kello 22.Thurmannin puiston eteläosa, kello 24.Kirkonkylässä Krannilan liikuntapuisto, kello 22.Nikkilässä Uudensillantie, kello 18.