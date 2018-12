Venäläisiä on tulossa Helsinkiin niin paljon, että VR tuplasi Allegro-junien pituuden – Ostosten ja kylpylöiden sijaan nyt vetää uusi trendi

Kaupunki

Venäläisiä on tulossa Helsinkiin niin paljon, että VR tuplasi Allegro-junien pituuden – Ostosten ja kylpylöide

Lähimatkailu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

VR:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo marraskuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useita